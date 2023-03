Kaum ein Besuch auf Mallorca, ohne einmal an der Kathedrale – dem Wahrzeichen der Inselhauptstadt – Halt gemacht zu haben. Meistens zieht es dabei Urlauber in den "Parc de la Mar" unterhalb der Kathedrale, wo man sie aus einem besonders guten Blickwinkel fotografieren kann. Nach sieben Monate dauernden Renovierungsarbeiten ist der erste Teilbereich am Samstagmittag eingeweiht und offiziell eröffnet worden. Rund eine Million Euro wurde dabei investiert. Vor allem die Pflasterung war in die Jahre gekommen, sie war rissig und voller Stolperfallen. Konkret geht es um den Abschnitt neben der Avinguda Antoni Maura, eine etwa 5.000 Quadratmeter große Promenade, die auch barrierefrei gestaltet wurde.

"Es ist 35 Jahre her, dass eine größere Investition in den Parc de la Mar getätigt wurde, und es war notwendig, weil die Pflasterung sehr abgenutzt war und erneuert werden musste", erklärte Bürgermeister José Hila am Samstagmorgen bei der feierlichen Eröffnung des Teilbereichs. "Wir verwandeln Palma und wir kümmern uns um unsere Stadt", sagte Hila. Weiter betonte er: "Weil wir stolz auf unsere Stadt sind, kümmern wir uns um sie, pflegen und verbessern sie." Die Renovierungsarbeiten werden jetzt weitergehen, damit auch der Rest des Parks künftig in besserem Licht erscheinen kann. Bürgermeister José Hila am Samstag bei der Eröffnung des Parks in Palma. Für den Pier und das Wandgemälde von Joan Miró wurde eine spezielle Beleuchtung mit 41 LED-Leuchten und 170 Metern LED-Streifen entwickelt. Sie werden mit Photovoltaik angetrieben. Außerdem wurden abnehmbare Laternenpfähle installiert. Insgesamt hat der Parc de la Mar eine Fläche von 91.356 Quadratmetern, davon sind 25.320 Quadratmeter See, der mittig angelegt ist. Der Park ist ein beliebtes Fotomotiv und Anziehungspunkt für Urlauber, aber auch Einheimische. Es gibt auch ein Café, in dem man mit direktem Blick auf die Kathedrale essen und trinken kann. Im Sommer gibt es an dieser Stelle auch einen Nachtmarkt, auf dem mallorquinisches Kunsthandwerk ausgestellt wird.