Mallorca ist eine der Lieblingsinseln der Deutschen. Die Insel hat noch ein anderes Gesicht: das unbekannte, stille Mallorca – abseits der großen Touristenströme –mit einem Wanderparadies im Westen. Die Serra de Tramuntana ist eine Gebirgskette mit spektakulärer Landschaft, geprägt von Gipfeln und einer wild zerklüfteten Küste mit steilen Kalksteinklippen. Hier ist die Vegetation ursprünglich und die Natur noch weitgehend intakt. Quer durch die Serra de Tramuntana führt der europäische Fernwanderweg GR 221, der auch „La Ruta de Pedra en Sec” – Trockensteinmauerweg – heißt. Denn er verläuft auf mauergestützten Pfaden, die die Steilhänge landwirtschaftlich nutzbar machen.

Die Inselquerung zu Fuß beginnt in Puerto Andratx, führt dann weiter über die südwestlichen Bergdörfer Estellencs und Esporles bis ins westliche Sóllertal. Von dort geht es vorbei an den höchsten Riesen Mallorcas hoch zum Cap de Formentor. Dabei handelt es sich um den nördlichsten Punkt der Insel. 1892 wurde der Leuchtturm am Cap de Formentor gebaut und Treppen, Mauern und Wege tritt- und stolperfest in die Felsen geschlagen. Die Landzunge hat etliche Aussichtspunkte mit spektakulären Ausblicken. Am bekanntesten ist der Mirador del Mal Pas, auch Mirador d’es Colomer nach der kleinen Insel El Colomer genannt.

Die Reportage „Die Bergwelt Mallorcas – Wandererlebnis Tramuntana” wird am Sonntag, 12. März, ab 20.15 Uhr im SWR ausgestrahlt.