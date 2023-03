Die warmen Tage haben bewirkt, dass die Mandelbäume auf Mallorca jetzt endlich nach mehreren Wochen Verzögerung ihre volle Blütenpracht entfalten. Bei einer MM-Ortsbeghung nördlich des Ortes Santa Maria del Camí bot sich am Samstag ein schöner Ausblick auf die Gewächse und die zum Teil sogar noch schneebedeckten Gipfel der Serra de Tramuntana.

Anders als in vorausgegangenen Jahren hatten die Mandelbäume Ende Januar und Anfang Februar noch nicht massiv geblüht. Das liegt daran, dass der Dezember wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen um 20 Grad erheblich wärmer gewesen war als üblich. Deswegen verzögerte sich das Ganze.

So etwas sei schon in der Vergangenheit vorgekommen und daher nicht ungewöhnlich, so die Kooperative Cam Mallorquí in Consell gegenüber MM. Man sei sogar froh darüber, dass es so gekommen sei. Denn hätten die meisten Bäume schon geblüht, würden die dann wachsenden Mandeln zum Verzehr kaum geeignet und die Ernte somit nicht gut sein.