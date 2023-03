Auf Mallorca erwacht in diesen Tagen nicht nur der Frühling, sondern auch die dazu passenden Gefühle. Wer möchte sich da nicht neu verlieben und Hand in Hand am Strand entlanglaufen? Am Montagabend, 13. März, kann man zumindest dabei zusehen, wie Singles miteinander flirten, sich verabreden und vielleicht die große Liebe finden. Die vierte Staffel der Dating-Show "First Dates Hotel" ist zum ersten Mal auf Mallorca gedreht worden. Schauplatz ist das Landhotel Posada d'es Molí vor den Toren Palmas. Ab 20.15 Uhr wird auf dem Sender VOX eine neue Mallorca-Folge ausgestrahlt.