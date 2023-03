Während ein Mann wegen seiner gesundheitlichen Probleme im Krankenhaus lag, haben sich in seinem Haus in Palma unangenehme Vorfälle: ereignet: Ein Mann und eine Frau uruguayischer und spanischer Herkunft im Alter von 46 und 36 Jahren besetzten sein Haus im Stadtviertel Plaza de Toros. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Abend des 8. März und wurde sofort der Polizei gemeldet. Verwandte des Wohnungsbesitzers registrierten bei einer Stippvisite in dem Haus, dass das Licht im Innern der Wohnung angeschaltet und das Schloss ausgewechselt worden war.

Das Viertel Plaza de Toros hat in Palma de Mallorca einen guten Ruf (Foto: Archiv UH).

Die Polizeibeamten konnten herausfinden, dass sich in dem Haus jemand während der Abwesenheit des Wohnungseigentümers fälschlicherweise als Person herausgegeben hatte, die für die Instandhaltung des Apartments zuständig sei. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, klopften sie an der Tür der Wohnung. Es gelang ihnen, mit den "Okupas" ins Gespräch zu kommen. Letztere jedoch weigerten sich, freiwillig aus der Wohnung zu gehen. Die Polizei versuchte die Hausbesetzer unter Druck zu setzen und teilte ihnen mit, dass es sich in dem Fall um Hausfriedensbruch handeln würde. Sie verließen daraufhin das Domizil. In der Wohnung wurden außer an dem Schloss keine weiteren Schäden festgestellt.

Wie spanischsprachige Zeitungen berichteten, beschäftigte auch ein weiterer Fall die Polizei: Auf dem Revier hätten Anrufer berichtet, dass in einem Haus in Palmas Stadtteil Son Gotleu die Alarmanlage ausgelöst worden sei. Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, fanden sie einen Mann, eine Frau und drei Kinder vor. Das Paar erklärte den Polizisten, dass eine weitere Person ihnen diese Wohnung gegen Bezahlung illegal zur Verfügung gestellt habe. Die Ermittler jedoch fanden heraus, dass die Batterien der Sicherheitsanlage ausgetauscht worden waren und diese daher nicht funktionierte. Der 23-jahre alte Mann algerischer Herkunft und die 33-jährige Spanierin wurden wegen Sachbeschädigung festgenommen. Die Kinder wurden in die Obhut eines Angehörigen gegeben.