Kaum zu glauben. Die Polizei hat vergangene Woche zwei Männer im Alter von 72 und 73 Jahren festgenommen, die unter Verdacht stehen, auf Parkplätzen von beliebten Ausflugszielen wie der Cala Varques oder Portocristo mindestens drei Autos aufgebrochen und Wertgegenstände daraus gestohlen zu haben. Ihr „modus operandi“ bestand darin, die Fensterscheiben der Fahrzeuge einzuschlagen.

Auf ihre Spur kamen die Beamten anhand von Augenzeugen an den Tatorten, die gesehen hatten, wie die beiden nach ihren Einbrüchen in einem Auto wegfuhren. Daraufhin wurden mehrere Schritte unternommen, um die beiden Siebzigjährigen ausfindig zu machen, wobei sich herausstellte, dass beide in Palma wohnten, von wo aus sie sich in ihre "Arbeitsgebiete" begaben, und dass einer von ihnen regelmäßig in einem Altersheim lebte.



Die mutmaßlichen Täter sind mehrfach vorbestraft, der eine mit mehr als 90, der andere mit fast 80 Verhaftungen, von denen 18 gemeinsam erfolgten. Zu ihren „Spezialitäten“ zählen Autoeinbrüche.