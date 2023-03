Die Kriminalitätsrate im Jahr 2022 lag auf den Inseln bei 64 Straftaten je 1000 Einwohner, was das spanische Innenministerium in den vergangenen Tagen mitteilte. Somit seien diese Zahlen niedriger als die in den Jahren vor der Pandemie. Insgesamt wurden auf dem Archipel 75.942 Delikte registriert, was 2,2 Prozent weniger seien als 2019. Aufgrund der Pandemie und den Einschränkungen hinsichtlich der Mobilität sei es 2020 und 2021 generell zu einem Rückgang der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gekommen.

Im Detail handele es sich bei 1000 Strafdelikten in 219 Fällen um Festnahmen und Ermittlungen, wobei rund 40 Prozent aufgeklärt werden können.

Ähnliche Nachrichten Zwei Rentner auf Mallorca wegen mehrerer Auto-Einbrüche festgenommen Touristin von zwei Männern in Magaluf beraubt und vergewaltigt Mehr ähnliche Nachrichten (4)

Auf den Inseln gehören Diebstähle zur häufigsten Art der Kriminalitätsdelikte, wobei hier 2022 24.462 Fälle verzeichnet worden seien. Die Balearen gehören somit zusammen mit Katalonien und Madrid spanienweit zu den Autonomen Gemeinschaften, die das höchste Kriminalitätsaufkommen haben. Auf Mallorca würden dabei im Schnitt 64 Ordnungswidrigkeiten je 1000 Einwohner begangen worden sein, wobei es auf Ibiza 79, auf Menorca 42 und auf Formentera 55 ware