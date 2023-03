Der ehemalige Pfarrer von Can Picafort, Pere Barceló Rigo, muss sich erneut wegen sexueller Handlung an einer Minderjährigen vor Gericht verantworten. Der Ex-Priester musste nach einem Prozess 2016 hinter Gittern, da er ein Mädchen mehrfach sexuell belästigt hatte, das an seinem Katechismusunterricht teilgenommen hatte. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft eine 42 Jahre Haft für den exkommunizierten Pfarrer Pere Barceló gefordert. Nach einem Geständnis kam der frühere Geistliche jedoch mit einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren davon.

In dem jetzigen neuen Fall stützt sich das Gericht auf die Aussage einer Minderjährigen und den Bericht der Kriminalpolizei. Der Angeklagte habe während der Ermittlungen von seinem Recht Gebrauch gemacht, nicht auszusagen. Barceló war der erste Geistliche, der in Spanien wegen Päderastie aus der Kirche ausgeschlossen wurde. Während seiner Amtsjahre gab es mehrere Anzeigen wegen sexueller Übergriffe. Fünf von ihnen wurden wegen Verjährung abgewiesen und lediglich eine führte zum Erfolg, sodass er ins Gefängnis musste. Die Vorfälle haben sich Ende der 1990er Jahre ereignet, doch erst 15 Jahre später trauten sich die Opfer ihn anzuzeigen. Derzeit ist er auf freiem Fuß und wartet darauf, dass die Staatsanwaltschaft eine neue Anklage gegen ihn erhebt.