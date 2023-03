Wegen Wartungsarbeiten wird der Sóller-Tunnel auf Mallorca gesperrt. Die Gute Nachricht für alle Autofahrer: Die Arbeiten werden jeweils in den Nachtstunden durchgeführt. So wird der direkte Weg zwischen Palma und dem Orangental zwischen Montagnacht und Freitagmorgen, also vom 20. bis 24. März zwischen 22.30 Uhr und 6 Uhr morgens für den Verkehr gesperrt sein. Als Grund geben die Verantwortlichen wichtige Instandsetzungsarbeiten an dem Beleuchtungssystem sowie den Sicherheitselementen im Inneren des Tunnels an.

Als Alternativ-Route müssen Autofahrer den Umweg über den sogenannten Sóller-Pass in Kauf nehmen. Ausgenommen von der Sperrung sind lediglich Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen. Der knapp drei Kilometer lange Tunnel wurde 1997 eingeweiht und ist seit 2017 kostenlos befahrbar. Vorher mussten Autofahrer eine Mautgebühr entrichten, um den Tunnel nutzen zu können. Obwohl erst Ende der 1990er-Jahre eingeweiht, galt er laut einer Studie des königlichen Automobilclubs von Spanien (RACE) aus dem Jahr 2003 lange als einer der 25 gefährlichsten Tunnel Europas und war deshalb oft Gegenstand politischer Diskussionen. Mit dem Abschaffen der Mautgebühr wird die Röhre durch das Gebirge bei Urlaubern uns Residenten zunehmend beliebter. Ähnliche Nachrichten Zahlreiche Parks und Strände in Palma gesperrt Tunnel bei Estellencs wird komplett gesperrt In der letzten Erhebung über das Verkehrsaufkommen im Tunnel aus dem Jahr 2019 wurde deutlich, dass täglich rund 1000 Fahrzeuge mehr als im Vorjahr die Abkürzung nach Sóller genutzt haben. Experten begründen diese Entwicklung neben der kostenfreien Durchfahrt mit dem stetig anwachsenden Verkehrsaufkommen auf der Insel.