Das Kulturzentrum La Misericòrdia am Ende der Rambla in Palma wird der neue Sitz des Inselrats von Mallorca. Wie dessen Präsidentin Catalina Cladera an diesem Dienstag ankündigte, wird der Umzug nach Abschluss einer umfassenden Renovierung stattfinden. Diese könne allerdings noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Derzeit ist der Inselrat – der "Consell" – noch auf der Carrer del Palau Reial nahe der Plaça Cort untergebracht.

Bei dem neuen Standort La Misericòrdia handelt es sich um ein ehemaliges Kloster. Damals lebten im Garten des großen Hauses bedürftige Menschen. Seit dem 17. Jahrhunderte war in dem Gebäude eine gemeinnützige Stiftung untergebracht. Seit 1977 wird die Misericòrdia vom Inselrat betrieben. Mittlerweile dient es als Verwaltungs- und Kulturzentrum. Es beherbergt unter anderem eine Bibliothek für Kunst, Kunsttheorie und Kunsthandwerk. Auch das Bild- und Tonarchiv der Insel ist hier angesiedelt. Das Gebäude ist umgeben von einer Parkanlage mit kleinen Ruheoasen. Erbaut wurde der Komplex im 17. Jahrhundert, unter anderem vom Architekten Joan Sureda. Das Gebäude wurde zuletzt im Jahr 2003 renoviert. Damals wurden die Räume mit Blick auf die Carrer de la Misericòrdia und die Plaça de la Sang sowie der Innenhof mit Säulengang instand gesetzt. La Misericòrdia kann montags bis freitags von 9 bis 20.30 Uhr sowie samstags zwischen 9.30 Uhr bis 13.45 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist kostenlos.