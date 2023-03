Das spanische Militär hat an diesem Mittwoch die militärische Großübung "Eagle Eye 23-01" auf Mallorca und Ibiza durchgeführt. Im Rahmen dieser Übung stattete auch Spaniens König Felipe VI. den Streitkräften einen Besuch ab. Mehr als 2000 Soldaten und Soldatinnen nahmen an dem Manöver an Palmas Flughafen Son Sant Joan teil.

Der Monarch traf gegen zehn Uhr morgens auf dem Stützpunkt ein, wo er vom Chef des Verteidigungsstabs, Generaladmiral Teodoro López Calderón, und dem Kommandeur des Luft- und Raumfahrtkommandos, Generalleutnant Francisco Bravo, empfangen wurde. Nach dem Briefing wohnte er einem der Einsätze von "Eagle Eye" bei: der Vorführung von zwei F-18-Kampfflugzeugen vom Stützpunkt Torrejón de Ardoz, die alässlich eines simulierten Angriffs auf spanisches Luftraumgebiet abhoben. Anschließend fand ein kurzes Treffen mit den zivilen Behörden der Inseln statt, unter anderem mit der Regierungsdelegierten Aina Calvo, dem Bürgermeister von Palma, José Hila, und der balearischen Gesundheitsministerin Patricia Gómez. Anschließend reiste König Felipe weiter nach Ibiza, um die Operation dort zu verfolgen. Auch die Marine war mit der Fregatte "Cristóbal Colón" in Balearen-Gewässern unterwegs.