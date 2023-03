Selbst ein unscheinbarer Ort wie Porreres ist nicht vor Raubüberfällen am helllichten Tage gefeit. Ort des Verbrechens war ein bekannter Supermarkt im Ortszentrum, der am Sonntag von einem unbekannten Kapuzenträger überfallen wurde. Um die Kassiererin und die Supermarktbesucher einzuschüchtern, fuchtelte der Täter mit einer abgebrochenen Glasflasche herum. Am Ende gelang es ihm, mit den Einnahmen des Vormittags zu fliehen.

Ähnliche Nachrichten Größere Mengen Gold geklaut! Pfandleihhaus in Palma ausgeraubt Zuvor festgenommene Diebe überfallen deutschen Urlauber an der Playa de Palma Augenzeugenberichten zufolge soll der Mann zu Fuß geflüchtet sein. Die Polizei nimmt jedoch an, dass er später in einem Fahrzeug aus dem Ort entkam. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Guardia Civil und der Lokalpolizei nahmen an der Suche des Täters teil, die allerdings erfolglos blieb. Nach Angaben der Ermittler sollen Aufzeichnungen von Straßenkameras dabei helfen, die Identität des Räubers herauszufinden. Der Vorfall sorgte unter der Bevölkerung des kleinen Dorfes für große Aufregung. "So etwas hat es bei uns noch nie gegeben", erklärte Bürgermeisterin Xisca Mora gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag. "Glücklicherweise ist niemand verletzt worden. Es war ein Einzelfall, der sich hoffentlich niemals wiederholen wird", so Mora.