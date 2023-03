Auf Mallorca ist an diesem Samstag ein Urlauber ums Leben gekommen. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge stürzte der 26-Jährige an der Cala Varques (Manacor) im Osten von Mallorca von einer zwölf Meter hohen Klippe ins Meer und zog sich beim Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass die Einsatzkräfte ihm nicht mehr helfen konnten. Ob der Mann das Gleichgewicht verlor, oder absichtlich von dem Felsen sprang, will die Polizei nun klären. Ihren Angaben zufolge soll es sich bei dem Opfer um einen Touristen aus den Vereinigten Staaten handeln.

Ähnliche Nachrichten Mädchen in Schiffsschraube geraten: Urteil nach acht Jahren 39 Todesfälle durch Ertrinken in 2022 auf den Balearen Die Cala Varques mit den nahegelegenen steilen Felswänden zieht jedes Jahr Schwimmer, Freizeitsportler und Kletterer an. Sie ist aber auch für die vielen Unfälle bekannt, die sich dort ereignen. Vor allem dann, wenn Urlauber, die das Gelände nicht kennen, waghalsige Sprünge vornehmen. Die Polizei hat in den vergangenen Jahren nach einer deutlichen zunahme von schweren Traumata im Rahmen von Badeunfällen in der Gegend immer wieder vor einem solchen Handeln gewarnt.