Der deutsche Sänger Dennis Mansfeld, der auf Mallorca groß geworden ist, hat an diesem Wochenende aus einem ganz bestimmten Grund abends die Kathedrale La Seu in der Inselhauptstadt Palma aufgesucht. Sein Ziel: Den live performten Song genau in dem selben Moment zu beenden, wenn auch die Lichter der Kathedrale ausgehen. In seinem Video, dass er auf der Social Media-Plattform Instagram hochlud, erklärte der Sänger per englischsprachigem Untertext allerdings, das dies kein leichtes Vorhaben gewesen sei. "Jeder um uns herum dachte wahrscheinlich nur, dass wir einfach einen Song aufnehmen. Allerdings hatten wir die ganze Zeit das Timing im Kopf. Wir haben 32 Tage gebraucht, um den perfekten Moment abzustimmen", so Mansfeld weiter.

Den romantischen Song hatte der Sänger in der italienischen Stadt Florenz produziert. In seinem Instagram-Post erklärt Mansfeld weiter: "Wir wussten damals schon, dass wir den Song irgendwann einmal vor der Kathedrale in Palma spielen müssen." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mansfeld ㋡ (@itsdennismansfeld) Ähnliche Nachrichten Von Mallorca nach Hamburg: die Karriere des Sängers Dennis Mansfeld Dennis Mansfeld ist in Hamburg geboren. Aufgewachsen ist der Sohn deutscher Mallorca-Auswanderer zwischen Llucmajor, Algaida und Randa. Nachdem er auf der Insel die Schule abgeschlossen hatte, lebte er zunächst in London und New York, kehrte dann nach Spanien zurück und zog 2020 wieder nach Hamburg. Er schrieb in den letzten Jahren Singles für zahlreiche Acts, wie z.B. für Gestört aber Geil, Cascada, R.I.O., Taemin und viele andere Künstler. Im vergangenen Jahr spielte er als Vorband für die deutsche Sängerin Sarah Connor. Dennis Mansfelds Mutter ist durch ihr karitatives Engagement ebenfalls keine Unbekannte. Heimke Mansfeld ist die Gründerin von Hope Mallorca. Des Weiteren betreibt sie in Santanyí einen Beauty- und Friseursalon.