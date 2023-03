Nach dem tödlichen Unfall an der Cala Varques auf Mallorca sind nun neue Details bekannt geworden. Nach Angaben der Lokalpolizei handelt es sich bei dem verunglückten 26-Jährigen um einen US-Amerikaner aus Kalifornien, der mit seiner Freundin zum Urlauben auf der Baleareninsel unterwegs war.

Der Mann war an diesem Samstag in der Bucht, die sich in der Nähe von Manacor befindet, von einer 12 Meter hohen Klippe ins Meer gesprungen. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Mann mit dem Kopf voran ins Wasser gestürzt und auf Felsen aufgeschlagen war.

Am Strand von Cala Varques und vor allem an den umliegenden Felsen ereignen sich jedes Jahr zahlreiche Unfälle, wenn Badegäste von den Felsen springen, wobei in diesem Fall noch nicht geklärt ist, unter welchen Umständen der Sturz erfolgte.

Erst im Juni vergangenen Jahres verletzte sich ein 17-jähriger Tourist, nachdem er aus einer Höhe von 15 Metern ins Wasser gesprungen war. Im Jahr 2021 starteten die Rettungskräfte selbst einen Aufruf an die Bürger, in dem sie vor Wirbelsäulenverletzungen durch Sprünge von den Felsen der Cala Varques warnten.