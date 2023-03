Die starken Windböen, die in der Nacht über Mallorca hinweggefegt sind, haben neben umgefallenen Schirmen, heruntergekrachten Blumentöpfen und weggewehten Tischdecken auch größere Schäden angerichtet. Am Paseo Marítimo, dem derzeit im Umbau befindlichen Uferboulevard von Palma de Mallorca, fiel ein riesiger Baum um. Der acht Meter hohe ausgewachsene Ficus landete direkt auf der Fahrbahn, sodass der Verkehr in Richtung Einkaufszentrum Portopí und zum Fährhafen blockiert wurde.