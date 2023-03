Palma hat eine neue Buslinie. Die Stadtverwaltung hat an diesem Montag eine neue EMT-Rundlinie, die Linie 36, in Betrieb genommen, die unter anderem das Landeskrankenhaus Son Espases mit den Stadtteilen Son Roca, Son Xigala und La Vileta verbindet. Diese neue Rundlinie, die von Bürgermeister José Hila vorgestellt wurde, wird mit einem acht Meter langen Minibus betrieben, hat insgesamt 35 Haltestellen und eine Frequenz von 45 Minuten.



Der OB betonte, dass die neue Linie rund 20.000 Menschen zugutekommen wird, die in den genannten Stadtteilen leben. Zudem werde es die Verbindung ermöglichen, "die vor mehr als acht Jahren eingestellte Route wiederherzustellen, die seinerzeit Son Roca als Linie 34 mit dem Krankenhaus verband". Hila erinnerte auch daran, dass die neue Linie seit Jahren von Anwohnern gefordert wurde und dass ihre Umsetzung jetzt "ein klares Bekenntnis der Stadtverwaltung zu einer nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Mobilität ist, die gute Alternativen zum Privatfahrzeug bietet".





Bislang wurde dieser Dienst, der mit der Eröffnung der Linie auch Son Ximelis, Los Almendros und Son Rapinya erreichen wird, nur von einem Fahrdienst "auf Abruf" angeboten, allerdings nur von Son Roca bis zum Krankenhaus. Bei der Vorstellung der neuen Linie, der nach der CC-Linie (Circular Centre) die zweite kreisförmige Linie der EMT ist, waren auch der Stadtrat für Mobilität und Präsident der EMT, Francesc Dalmau, EMT-Geschäftsführer Mateu Marcús, der Geschäftsführer der Uniklinik Son Espases, Pep Pomar, sowie der Koordinator des Stadtbezirks Ponent, Manuel Fernández, anwesend. "Diese neue Linie wurde auch durch die Erneuerung der EMT-Flotte ermöglicht. Die Tatsache, dass wir auf 165 neue Busse zählen können, hat es möglich gemacht, die Querlinie in Betrieb zu nehmen", betonte der Bürgermeister.