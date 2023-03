In einer Grundschule in Algaida hat es einen akuten Ausbruch von Krätze gegeben, woraufhin das Gesundheitsministerium der Balearen die Schule vorsorglich hat schließen lassen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, müssen sich die Schüler zudem einer prophylaktischen Behandlung unterziehen, bevor sie wieder in die Bildungseinrichtung zurückkehren können – 86 von ihnen sind im Alter unter drei Jahren. Das Schulgebäude wurde an diesem Dienstag geschlossen, um es von Grund auf sorgfältig zu desinfizieren. Die Schüler müssen zudem nachweisen, dass sie sich einer Behandlung unterziehen und dürfen erst 24 Stunden, nachdem sie diese begonnen haben, in die Schule zurückkehren.

Die aufgekratzten Hautstellen können bakterielle Infektionen hervorrufen. Die Erkrankung selbst ist nicht gesundheitsgefährdend, aber sehr unangenehm und lästig. Sie wird durch die Krätzmilbe verursacht und hauptsächlich durch direkten Körperkontakt übertragen. Durch das Kratzen der betroffenen Hautstellen können jedoch bakterielle Infektionen auftreten, weshalb eine rasche Diagnose und Behandlung unerlässlich ist. Die Inkubationszeit zwischen der Infektion und dem Auftreten von Symptomen beträgt in der Regel mehrere Tage. In einigen Fällen kann es jedoch 4 bis 6 Wochen dauern, bis die Erkrankung festgestellt wird, was den Zeitraum des Übertragungsrisikos erheblich ausweitet.