Auf Mallorca ist ein Buckelwal gesichtet worden. Das Tier hielt sich am vergangenen Freitag vor der Küste der Formentor-Halbinsel auf. Ein Beweisvideo wurde nun von dem Geographen Albert Ambrós geteilt. Zunächst war allerdings nicht eindeutig zu erkennen, um welche Art es sich bei dem Säuger handelt. "Das Video wurde mir am Freitag von Kap Formentor zugespielt. Aufgrund der Bewegungen und der Merkmale des Schwanzflosse glaube ich nicht, dass es sich um einen Finnwal, sondern um einen Buckelwal handelt", schrieb Ambrós auf seinem Twitter-Account. Auch der spanische Umweltschützer Álvaro Diaz bestätigt diese Theorie. "Die Form der Rückenflosse, die Farbe des unteren Teils der Schwanzflosse und die Art und Weise, wie das Tier seinen Schwanz herausstreckt, lässt auf einen Buckelwal schließen", so Diaz.

Aquest vídeo me'l varem passar divendres davant Formentor. Per es moviment que fa i ses característiques de sa coa no crec que sigui un rorcual comú, més bé una ballena geperuda. Algú especialitzat me podria ajudar? pic.twitter.com/ZIoSIqhyVZ — Albert Ambrós (@AlbertAmbrosB) March 27, 2023

Diese Walart ist an der balearischen Küste nicht häufig anzutreffen. Die meisten der gesichteten Exemplare sind auf der Durchreise auf der Suche nach kälteren und tieferen Gewässern und meist auch auf der Suche nach Nahrung. Insgesamt wird der Bestand an Buckelwalen weltweit auf 80.000 Exemplare geschätzt. Laut Forschern leben etwa 20.000 Tiere im Nordpazifik, 12.000 im Nordatlantik und 50.000 in der südlichen Hemisphäre.

Jedoch werden vor der Küste Mallorcas immer wieder vereinzelt andere Walarten gesichtet. So irrte im Mai 2021 ein Grauwal tagelang orientierungslos in den Gewässern von Calvià und der Bucht von Palma umher, nachdem er auch in Italien, Frankreich, Katalonien und der Valencianischen Gemeinschaft gesichtet worden war. Im Mai 2022 wurde auf der Insel ein Wal in Freiheit entlassen, der sich in Cala Millor in den Netzen von Fischern verfangen hatte, einige Tage später aber bedauerlicherwiese vor der valencianischen Küste verendete. Zu den größten Gefahren, denen diese Arten im Mittelmeer ausgesetzt sind, gehört der von Booten verursachte Lärm, der ihre Gesundheit gefährdet und ihren Orientierungssinn beeinträchtigt.