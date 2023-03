Der Verband der Taxiunternehmen auf Mallorca hat vor "monumentalen Staus" für den kommenden Sommer insbesondere im Einzugsbereich von Palma gewarnt. Grund seien die zahlreichen, im Stadtzentrum begonnenen Bauarbeiten, allen vorran die der Umgestaltung des Paseo Marítimo, der derzeit nur noch beschränkt befahrbar ist.

Nach Ansicht des Vorsitzenden des Verbandes, Antoni Bauzá, werde der Verkehr "vor allem an den Zufahrtstraßen nach Palma noch mehr ins Stocken geraten als im Vorjahr". Das Problem werde sich deshalb verschärfen, weil in diesem Jahr mehr Mietwagen auf der Insel unterwegs sein werden als 2022, als es akute Nachschubprobleme bei vielen Rent-a-car-Flotten gab.

Bauzá, der als Vorstandsvorsitzer des Verbandes rund 50 Prozent aller Taxiunternehmen auf der Insel vertritt, prophezeit für diesen Sommer zudem Verkehrsschwierigkeiten auf der Flughafen-Autobahn: "Wir sind natürlich froh, dass es dort bereits eine Sonderfahrspur für Busse und Taxis gibt, alllerdings wird diese nicht ausreichen", so Bauzá. Seiner Meinung sei eine Sonderfahrspur auch für die Gegenrichtung, also vom Zentrum in Richtung Airport notwendig.