Gute Nachrichten für Anwohner und Urlauber in Cala Millor und Umgebung: Ab dem 1. April erhöht das Überlandbusunternehmen der Balearen (TIB) im Rahmen der Umstellung auf den Sommerfahrplan die Frequenzen zwischen der Hauptstadt und dem Inselosten. Konkret geht es um die Linie 401, die ab Samstag alle halbe Stunde zwischen Palma und Cala Millor verkehrt. Die Frequenz gilt an allen Wochentagen von 5.45 Uhr morgens bis 23.10 Uhr abends.

Das Transportunternehmen stellte am Donnerstag zudem weitere Verbesserungen des TIB-Busservices im Gebiet von Cala Millor und Costa de los Pinos in Cala Bona vor. Die wichtigsten dieser Verbesserungen sind die Erhöhung der Anzahl der Fahrten und die Ausweitung der Strecken der beiden Buslinien, die das ganze Jahr über verkehren: Linie 401, Cala Millor-Palma, und Linie 412, Cala Bona-Manacor. Die Nutzer dieser Linien erhalten eine bessere Anbindung an Manacor und Palma.

Die Linie 401 erweitert ihre Strecke um die Haltestelle Bon Temps und die neue Haltestelle Cala Millor Centre, die sich an der Plaça de Mallorca befindet. Der Fahrplan der Linie wurde auf sieben Tagen in der Woche aufgestockt und die derzeitigen 19 Hin- und 21 Rückfahrten von Montag bis Freitag auf 34 in jeder Richtung erhöht. An den Wochenenden verdreifacht sich das Angebot von 14 täglichen Verbindungen in jede Richtung auf 34. Die erste Abfahrt von Cala Millor erfolgt zudem zehn Minuten früher, und nachts wird eine letzte Abfahrt von Cala Millor um 23.10 Uhr und von Palma um 23.05 Uhr eingeführt.

Die Linie 412, Manacor-Son Servera-Cala Bona, wird ebenfalls ihre Strecke erweitern und Port Vell, Port Nou und Costa de los Pinos einbeziehen. Auf diese Weise werden die Orte das ganze Jahr über von Bussen bedient. Bislang war es nur in den Sommermonaten möglich, mit dem Bus dorthin zu gelangen.

An der Bushaltestelle Cala Bona Nord 1 stellte das Unternehmen zudem den ersten Hybrid-Elektrobus vor, der nach Porto Cristo fährt und mithilfe eines neues Stromladesystems innerhalb von drei Minuten aufgeladen werden kann. Dieses Ladesystem wird die vier Hybridbusse der Linie 425 versorgen, die auf der Strecke Costa dels Pins-Port Nou-Cala Bona-Cala Millor-sa Coma-s'Illot und Porto Cristo verkehren.