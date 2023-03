Das erste Aprilwochenende soll, hingegen der sonnigen Aussichten in der vergangenen Woche, einen Wetterumschwung erfahren und von Temperaturschwankungen geprägt sein. Wie der spanische Wetterdienst Aemet bekannt gab, kann mit starkem Wind und Niederschlägen gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen an diesem Freitag, 31. März, zwischen 22 und 28 Grad, Höchstwerte werden im Norden der Insel gemessen, was für diese Jahreszeit unüblich ist. In den Mittagsstunden soll es zu kühlen Windböen aus westlicher Richtung kommen. Zu den ersten Osterprozessionen, die diesen Freitag um 18 Uhr in Palma beginnen, wird kein Regen erwartet.

Der Samstag wird wechselhaft, mit Temperaturen um die 22 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Abend bläst der Wind stärker aus nordöstlicher Richtung und es kann zu vereinzelten Regenschauern kommen. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 2. April, werden in einigen Teilen der Insel Gewitter und sogar Hagel erwartet. Im Laufe des Vormittags klart der Himmel auf und die Temperaturen pendeln sich um die 16 Grad-Marke ein. Zu den Sonntagsprozessionen zeigt sich schließlich wider die Sonne. Den Voraussagen des spanischen Wetterdienstes Aemet zufolge, wird der Monat April mit dem Eintreffen einer Kaltfront beginnen, was die allgemeinen Tageshöchsttemperaturen auf 18 bis 23 Grad senken wird. In einigen Gebieten der Insel kann es somit zu Temperaturveränderungen von bis zu fünf Grad weniger als am Vortag kommen.