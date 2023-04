Eine Partynacht auf Mallorca ist am vergangenen Wochenende eskaliert. Vor einer Diskothek in Magaluf kam es am Samstagmorgen zu einem Streit zwischen einer Gruppe von Jugendlichen. Die Massenschlägerei ereignete sich auf der Ausgehmeile, wo sich viele Bars und Diskos aneinanderreihen. Magaluf liegt im Südwesten der Insel und ist als Partyhochburg, die vor allem britische Urlauber anzieht, bekannt. In diesem Fall waren die Jugendliche aber allesamt Spanier. Im konkreten Fall gab es zuerst ein Wortgefecht zwischen einem Jugendlichen und einer Gruppe von acht bis zehn anderen jungen Menschen.