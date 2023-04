Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen wieder wärmer. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet steigen die Temperaturen vor allem in der Nacht weiter an. Tagsüber setzt sich inselweit die Sonne durch, mit Niederschlägen ist vorerst nicht zu rechnen. Die Höchstwerte liegen dabei um 19 Grad.

Der Gründonnerstag startet mit viel Sonnenschein, vereinzelt können sich aber auch Wolkenfelder bilden. Im Laufe des Tages klettert das Quecksilber auf 20 Grad. In den vergangenen Tagen war es vor allem nach Sonnenuntergang noch empfindlich kalt. So zeigte das Thermometer in Campos in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nur 0,5 Grad, in Escorca sogar nur 0,2 Grad. In dem Ort Binissalem wurden 2 Grad gemessen. Anders sah es hingegen im Inselosten aus: in Capdepera sank das Thermometer nach Sonnenuntergang nur auf 11,4 Grad.

In den kommenden Nächten soll es nach Angaben des spanischen Wetterdienstes allerdings wieder milder werden, die Temperaturen pendeln sich bei 11 Grad ein. Auch tagsüber wird es wärmer. Bereits am Freitag sollen 20 Grad erreicht werden, noch etwas wärmer wird es am Samstag. Einem sonnigen Osterfest steht also nichts im Wege. Der Wind weht bei anhaltendem strahlenden Sonnenschein eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Der frühlingshafte Wettertrend geht auch in der nächsten Woche weiter. Am kommenden Dienstag werden dann Tageswerte bis zu 23 Grad erwartet. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit 16 Grad.