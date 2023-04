Ein windiges Intermezzo wird das seit Tagen anhaltend schöne Wetter auf Mallorca etwas überschatten. Am Mittwochabend sollen nach der Vorhersage des staatlichen spanischen Wetterdienstes Aemet teils heftige Böen aus dem Nordosten anrücken. Diese senken die Höchsttemperatur von 25 auf lediglich noch 19 Grad am Donnerstag, örtlich kann es dann sogar etwas regnen. Wo das nicht der Fall ist, scheint die Sonne ungebrochen weiter, die Mindesttemperaturen setzen sich nach kalten Nächten endlich im zweistelligen Bereich fest.

In der Nacht zum Dienstag fielen die Temperaturen noch einmal deutlich: In Campos wurden laut Aemet nur 4,8 Grad gemessen, in Binissalem 6 Grad, am Kloster Lluc 5 und am Flughafen von Mallorca 7,1 Grad. Zweistellig waren die Mindestwerte bereits in Portocolom (11,1 Grad), Porreres (10,1), am Leuchtturm von Cala Rajada (13,7) und in Banyalbufar (12 Grad)

Noch ist es alles andere als richtig warm auf der Insel, doch zahllose Oster-Urlauber zieht es bereits jetzt ins Wasser und auf den Sand oder an die Hotelpools. Vielerorts stehen die Mietliegen und -schirme schon bereit, Strandlokale haben bereits geöffnet. Der Unterschied zum Sommer besteht darin, dass die Strände noch nicht überlaufen sind.

Die Meerwassertemperatur ist noch äußerst gewöhnungsbedürftig: An der Playa de Palma beträgt diese 16 bis 18 Grad, an der Playa de Muro sogar lediglich 15 Grad. Gemeinhin heizt sich das Wasser im Frühling kontinuierlich auf, bis es im Hochsommer fast 30 Grad erreicht, was Badewannentemperatur entspricht.