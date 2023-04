Was des einen Freud, ist des anderen Leid: So verhält es sich zumindest derzeit für die Gastronomin Antje Trinks in Peguera auf Mallorca. Erst im August vergangenen Jahres hatte sie ihr neues Restaurant Vivo Beach in der Gemeinde, die als deutsche Touristenhochburg gilt, eröffnet. Doch statt einem großen Urlauberansturm zu Beginn der jetzigen Saison hat Trinks gegenwärtig nur Ärger, wie sie MM gegenüber am Freitag sagte. Ein Stadtfest würde dazu führen, dass der Zugang zu ihrem Lokal, das am Torà-Strand liegt, teilweise versperrt ist und laute Techno-Musik die Besucher abschrecken würde. Doch das sei noch nicht alles, wie Trinks sagt: "In unmittelbarer Nähe, also ungefähr 1,5 Meter von meiner Terrasse, wurden Dixi-Klos aufgestellt."

Allein für die 100 Quadratmeter große Terrasse, die die Wirtin zusätzlich gepachtet hat, seien monatlich 1000 Euro fällig. Das Straßenfest habe aber dazu geführt, dass Trinks innerhalb von nur zwei Tagen, also am Donnerstag und Freitag, bereits Umsatzeinbußen von 7000 Euro erlitten habe. Da das Volksfest noch bis Sonntag andauern solle, sei der Unternehmerin zufolge mit weiteren finanziellen Verlusten zu rechnen. Trinks führte MM ihre Einbußen vor: "Heute, am Freitag, waren lediglich vier Gäste da und ich habe 50 Euro eingenommen. An gewöhnlichen Tagen machen wir hingegen allein bis zur Mittagszeit etwa 1500 Euro Umsatz." Antje Trinks kritisiert, in unmittelbarer Nähe vor ihrem Lokal sind Mobiltoiletten aufgestellt worden. Ihr Lokal sei von mehrere Zelten umstellt, sodass kaum noch ein Zugang für Gäste möglich sei. Zudem seien 20 Food-Trucks aufgestellt worden, die wohl zusätzlich noch eine bittere und unfaire Konkurrenz für das Vivo Beach darstellen würden. Eine MM-Anfrage bei der zuständigen Gemeinde Calvià ergab, dass das Straßenfest eigentlich noch nicht begonnen habe und es sich demzufolge lediglich um die Vorbereitungen handeln würde. Eine Pressesprecherin des Rathauses sagte: "In Peguera wird am Samstag wie jedes Jahr das Gran Verbena Festival veranstaltet. Er beginnt gegen 12 Uhr mittags an der dortigen Plaça Torà in Peguera." Ein Schnappschuss aus dem Lokal Vivo Beach – tatsächlich ist zu erkennen, wie der Ausblick aus dem Restaurant verstellt wird. Trinks, die ursprünglich aus Erfurt stammt, ist erfahrene Gastronomin und leitet bereits seit elf Jahren das Lokal Vivo in Santa Ponsa. Noch nie sei ihr dort so etwas wie momentan in Peguera widerfahren, nämlich dass ihr Betrieb durch Straßenfeste "sabotiert" werde. Ihr zufolge seien auch andere Lokale in unmittelbarer Nähe von dem Fest betroffen, darunter das beliebte Schwarzwald Café, das Pacific Bay und Red Rubber Duck. Momentan ziehen die Gastronomen sogar in Erwägung, eine Sammelklage gegen das Rathaus in die Wege zu leiten.