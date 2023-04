Am Samstagmittag ist es auf der Fira del Ram in Palma de Mallorca zu einem Zwischenfall gekommen. Dabei sind sieben Menschen in einem Fahrgeschäft "Rocket" stecken geblieben. In 25 Metern Höhe hingen sie mehr als eine Stunde in der Luft und waren dort eingeschlossen. Der riesige Turm war zum Stillstand gekommen. Die Attraktion war in diesem Jahr eine der wichtigsten Neuerungen auf dem größten Jahrmarkt der Balearen, den jedes Jahr tausende Menschen besuchen.

Rocket besteht aus einem 60 Meter hohen Turm mit fünf Raketen, in denen die Besucher mit Gurten in der Luft schweben.