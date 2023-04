Die Straße nach Sa Calobra auf Mallorca wird ab Freitag, dem 21. April 2023 wieder ohne Einschränkungen für den Verkehr geöffnet. Das hat der Inselrat nun bekannt gegeben. Die Straße war nach dem Einsturz einer großen Steinmauer Anfang Februar gesperrt worden und durfte anschließend nur von Fahrzeugen unter 10 Tonnen befahren werden. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Straße sind fast abgeschlossen.

Der Einsturz der Mauer zwang die Behörden, den Verkehr auf der Straße stark einzuschränken und nur den Anwohnern die Durchfahrt zu erlauben. Diese Einschränkungen des Verkehrs sorgen vor allem bei den Unternehmen in der Gegend für jede Menge Unmut, da ihre Lieferwagen nicht mehr in der Lage waren, ihre Geschäfte zu beliefern. Jetzt wird die Straße ohne Einschränkungen geöffnet, was sicherlich eine Erleichterung für alle Beteiligten darstellt.

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Straße begannen am 9. März mit der ersten Phase zur Stärkung der Infrastruktur. Sie werden anschließend mit dem Wiederaufbau der Mauer fortgesetzt. Die Meldung über die Öffnung der Straße ohne Einschränkungen wird bei vielen Touristen und Anwohnern auf Mallorca auf große Zustimmung stoßen.

Die Sa Calobra Straße ist eine beliebte Strecke für Autofahrer, die sich durch die spektakulären Serpentinen durch die Tramuntana schlängelt. Die Öffnung der Straße ohne Einschränkungen kommt daher gerade rechtzeitig zum Beginn der Hauptsaison auf Mallorca. Reisende können nun wieder die Schönheit der Gegend mit dem Auto genießen, ohne auf Einschränkungen achten zu müssen.