In Palmas Stadtteil Pere Garau ist am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen, der nach Angaben der Polizei mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurde. Bei dem Feuer wurden fünf Müllcontainer, sechs Autos sowie die Fassade eines Gebäudes und ein Spielsalon zerstört. Der Vorfall ereignete sich gegen 4 Uhr morgens an der Kreuzung Calle Jeroni Rosselló und Francisco Manuel de los Herreros. Augenzeugen berichteten von einem grellen Feuerschein und Explosionen, während sie die umgehend die Feuerwehr verständigten.

Mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr von Palma, der Lokal-Polizei und der Nationalpolizei eilten zum Ort des Geschehens, um das Feuer zu löschen und eventuelle Opfer zu retten. Obwohl die Flammen schnell gelöscht werden konnten, entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Feuer breitete sich von den Müllcontainern schnell auf geparkte Autos aus und griff schließlich auf den angrenzenden Spielsalon sowie die Fassade des Gebäudes über. Die Nationalpolizei leitet die Ermittlungen und geht davon aus, dass der Brand von Pyromanen gelegt wurde. In den vergangenen Jahren kam es in der Inselhauptstadt mit unschöner Regelmäßigkeit zu solchen Brandstiftung. Trotz der Festnahme und Inhaftierung von Verdächtigen scheint es immer noch Nachahmer zu geben, die absichtlich Schaden verursachen wollen. Die Polizei äußert große Besorgnis darüber, dass die Situation jederzeit außer Kontrolle geraten und zu einer Tragödie führen könnte. Aus diesem Grund bitten die Behörden die Bürger sich, bei Verdachtsmomenten und Beobachtungen an die Notrufnummer 091 zu wenden und mit den Behörden zusammenzuarbeiten.