Noch ist es nachts kühl und m Tag nur in der Sonne warm auf Mallorca. Doch das wird sich in den kommenden Tagen grundlegend ändern: Jeden Tag soll es laut dem Wetterdienst Aemet ein bisschen wärmer werden. Nach 25 Grad von Montag bis Donnerstag – das Badewetter wird perfekter – soll die 30-Grad-Marke am Sonntag der kommenden Woche spielend geknackt werden. Auch die Nachttempertauren gehen langsam aber sicher hoch, und zwar von 11 auf 16 Grad.

Am Samstag waren die Temperaturen auf Mallorca noch eher verhalten: Am wärmsten war es in Llucmajor mit 22,9 Grad. Auch in Binissalem (22,7), Sineu (22,2) und Colònia de Sant Pere konnte man schon fast ins Wasser steigen. In anderen Orten wurden die 20 Grad nicht erreicht, so etwa in Portocolom (19,3) und Son Servera (19,8).

Sorgen macht den Meteorologen die Tatsache, dass bis auf Weiteres nicht mit Regen auf Mallorca zu rechnen ist. Dadurch wird die Waldbrandgefahr deutlich erhöht, auch die Trinkwasserreserven verringern sich nach und nach. Zur Zeit liegen diese bei etwa 60 Prozent. Es ist zu befürchten, dass der Boden auf den Inseln völlig austrocknen könnte.

Ob es in diesem Sommer wieder so viele – nämlich genau vier – Hitzewellen wie im vergangenen Jahr geben wird, steht in den Sternen. Dass der Klimawandel auch auf Mallorca voranschreitet, ist nach Ansicht von Experten allerdings nicht zu leugnen.