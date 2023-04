Wer an diesem Montagmittag in Palma unterwegs war, wunderte sich wahrscheinlich über die dichte, schwarze Rauchwolke, die über die Inselhaupstadt hinweg zog. In einem Lagerhaus im Industriegebiet Son Morro, in der Nähe des Fußballstadions Son Malferit, ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen. Mehrere Personen hatten das Feuer bei der Notrufzentrale gemeldet.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr. Aus noch unbekannten Gründen begannen Kunststoffpaletten in einer Lagerhalle eines Unternehmens zu brennen. In dem Industriegebiet befindet sich auch das schwedische Möbelhaus Ikea. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand bereits gegen 15 Uhr wieder unter Kontrolle gebracht werden. Die letzten Flammen wurden schließlich am Nachmittag gelöscht. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.