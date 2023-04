Panik in Palma! Ein Mann hat im Viertel Es Rafal in der Inselhauptstadt Anwohner und Passanten mit einem Luftgewehr bedroht. Am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr gingen die ersten besorgten Anrufe ein: Eine Person sei bewaffnet mit einem Luftgewehr auf ihrem Balkon zu sehen. Der Verdächtige bedrohe die Anwohner beim Vorbeigehen mit seiner Waffe und sorge damit in der Straße Joan Estelrich Artigues für Panik und Unruhe.

Ähnliche Nachrichten Bedenkliche Vorfälle: Jugendbanden bekriegen sich mit Macheten in Palma Festnahme am Airport: Passagier wollte Waffe auf Mallorca-Flug mitnehmen Wenig später traf die Polizei ein, die aufgrund der Distanz zum Verdächtigen jedoch nicht feststellen konnte, ob es sich bei der Waffe "nur" um eine Luftpistole oder ein geladenes Gewehr handelte. Nachdem die Straße weiträumig abgesperrt wurde, konnt der Mann letztendlich durch ein Ablenkungsmanöver gestellt und seine Pistole konfisziert werden. Ein Nachbar gab zu Protokoll: "Ich habe viel Lärm gehört und sah einige Streifenwagen. Der Mann schrie laustark von seiner Terrasse aus. Glücklicherweise konnte die Polizei dann seine Wohnung stürmen." Es stellte sich heraus, dass der Mann gravierende psychische Probleme habe: Er wurde abgeführt und kam in der psychiatrischen Abteilung des Uniklinikums Son Espases unter.