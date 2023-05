Bei einem schweren Unfall ist in der Nacht zum Sonntag in einem Kreisverkehr in dem Ort Llucmajor im Süden von Mallorca ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 54-jährige starb noch am Ort des Geschehens, nachdem er die Kontrolle über sein PS-starkes Zweirad verloren hatte und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Lieferwagen geprallt war.

Der Mann hatte vor dem Unfall mit Freunden in der Carlos-V-Straße in Llucmajor zu Abend gegessen. Im Kreisverkehr bremste er dann stark, konnte sein Motorrad nicht mehr beherrschen und wurde von dem Gefährt weggeschleudert. Die schnell herbeigeeilten Helfer konnten nichts mehr für den Mann tun. Der Leichnam wurde am späteren Abend weggefahren. Mallorca ist für Motorradfahrer ein teils schwieriges Terrain, nicht nur wegen der vielen Kreisverkehre, sondern wegen besonders kurvenreicher Straßen in bergigen Gegenden wie der Serra de Tramuntana. Im vergangenen Jahr waren 28 Prozent der Verkehrstoten auf den Balearen Motorradfahrer. Beim Rest handelte es sich um Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger.