Im Ferienort Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca nimmt die Verärgerung über Radtouristen, die ihr kleines Geschäft in aller Öffentlichkeit verrichten, stetig zu. Vor allem in der Gegend rund um den Busparkplatz und den Sturzbach, der inmitten von Schilf in die Bucht mündet, spielen sich laut Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vor allem mittwochs und freitags bedenkliche Szenen ab. Dann nämlich werden Dutzende Radler in Bussen von dem Ferienort Can Picafort aus nach Port d'Andratx gebracht. Dort steigen sie auf ihre mitgebrachten Drahtesel, um durch die Serra de Tramuntana über die Insel zu fahren. Doch bevor sie das tun, erleichtern sie sich zum Ärger von Anwohnern und Touristen am Straßenrand.

Ähnliche Nachrichten Notdienst 112 teilt mit: Vermisster deutscher Radfahrer wieder aufgetaucht Mountainbikefahrer gegen Mauer geschleudert und schwer verletzt Das Problem hatte es auch vor einem Jahr gegeben, doch damals waren mobile Toiletten aufgestellt worden, die momentan dort nicht mehr stehen. In der Nähe der Orte, wo die Radler nach ihrer Ankunft aus dem Insel-Norden zugange sind, befindet sich laut "Ultima Hora" unter anderem ein Kinderspielplatz. Port d'Andratx ist ein im Prinzip vornehmer Urlaubsort mit zahlreichen guten bis sehr guten Restaurants vor allem am Hafenbecken, die die Urlauber in Scharen anziehen. Vor allem viele Deutsche schätzen das Ambiente dort. Es ist möglich, perfekte Sonnenuntergänge zu beobachten. Angesichts der Radfahrer nehmen die Proteste unter Gastwirten und sonstigen Anwohnern denn auch zu, weil sie um den guten Ruf des Ortes fürchten.