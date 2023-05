Am Flughafen Son Sant Joan (Palma) haben sich an diesem Montagmittag offenbar die Gemüter eines Taxifahrers und eines illegalen Personenbeförderers übermäßig erhitzt. Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge gerieten die beiden Männer an der Ausfahrt vom Flughafen in eine Handgreiflichkeit. Für ankommende Passagiere könnte das noch am Montagnachmittag weitreichende Folgen haben. Denn die Branchenverbände der Taxifahrer kündigten umgehend an, dass die Fahrer aus Protest gegen die Untätigkeit von Politik und Flughafenverwaltung (AENA) noch am Montag zeitweise ihre Arbeit niederlegten. Ausnahmen würden sie nur für Familien mit Kindern, Senioren, Personen mit Bewegungseinschränkung sowie Fahrgäste mit Ziel Krankenhaus machen.

Mit dem nahenden Beginn der Urlaubersaison und dem Brückenwochenende zu Maibeginn hatte sich ein derartiger Zwischenfall in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Fahrer ohne enstprechende Genehmigung zur Personenbeförderung versuchten verstärkt, herkömmlichen Taxifahrern Fahrgäste abspenstig zu machen. Die Branchenverbände machten daher die Landesregierung und die Flughafenverwaltung mehrmals auf die angespannte Situation aufmerksam. Erst am vergangenen Dienstag hoben Vertreter von Balearenregierung, AENA und den Branchenverbänden das Thema im Rahmen einer gemeinsamen Unterredung auf die Tagesordnung. In den Gesprächen herrschte Einigkeit darüber, dass eine Lösung des Problems "taxi pirata" ohne der aktiven Mithilfe der Stadt Palma nicht möglich sei. Von dieser forderten sie die Errichtung eines permanenten Kontrollpunkts der örtlichen Polizei (Policía Local). Dieser soll illegale Personenbeförderer davon abhalten, den Flughafen anzufahren und Taxifahrern das Geschäft zu verderben.