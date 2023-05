Über den Dächern der Insel weilen und das wohl imposanteste Gebäude Mallorcas von ganz oben erleben – das ist ab Mittwoch, 3. Mai, wieder möglich. Dann öffnen die Dachterrassen der Kathedrale in Palma wieder für Besucher. Montags bis freitags können sie zwischen 10 und 16.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13.30 Uhr besucht werden. Dabei bezahlen Urlauber 20 Euro, mit dabei ist auch der Eintritt in die Kathedrale und das Museum. Für Residenten kostet der reguläre Eintritt 7 Euro pro Person. Allerdings geht das in diesen Tagen auch kostenlos.