Auf Mallorca muss sich ein junger Mann wegen Brandstiftung verantworten. Der 23-Jährige soll in der Nacht von Montag auf Dienstag in dem Ort Porreres in der Inselmitte mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Feuer gelegt haben. Die Guardia Civil konnte den mutmaßlichen Täter schließlich ausfindig machen und am Dienstagmorgen vorläufig festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 23-jährige Mann marokkanischer Abstammung an mehreren Stellen des Ortes Feuer gelegt. Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge beschädigt sowie eine Hauswand, einige der Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Ermittler halten es für möglich, dass sich der Verdächtige auf einem Elektroroller fortbewegte und auf diese Weise schnell und unauffällig ein halbes Dutzend Straßen erreichen konnte. Die Anwohner des Dorfes können das Tatmotiv des jungen Mannes nicht nachvollziehen. "Wir verstehen nicht, warum er das getan hat", sagte eine ältere Frau gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, die am Dienstagmorgen neben einem von den Flammen betroffenen Haus wohnt. Der Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.