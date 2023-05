Die Taxifahrer am Flughafen von Mallorca haben am Montagabend spontan ihre Arbeit niedergelegt. Hintergrund war, dass sich am Mittag offenbar die Gemüter eines Taxifahrers und eines illegalen Personenbeförderers übermäßig erhitzt hatten. Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge gerieten die beiden Männer auf dem Parkplatz des Flughafens in eine Handgreiflichkeit. Ein Video, das nun aufgetaucht ist, soll den Vorfall zeigen.

Darauf ist zu sehen, wie offenbar eine Gruppe Taxifahrer einem Mann folgt, der sich – zusammen mit Kunden – zu einem Fahrzeug begibt. Dabei soll es sich um ein sogenanntes Piraten-Taxi handeln. Sprich: Der Fahrer hat keine Personenbeförderungslizenz, greift aber am Flughafen Kunden ab, indem er diesen einen günstigeren Preis verspricht als die regulären Taxis. Als die Taxifahrer den Mann darauf ansprechen, schlägt dieser einem der Taxistas offenbar ins Gesicht. Der zweite Teil des Zusammenschnitts der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zeigt einen Vorfall am Flughafen, bei dem offenbar ebenfalls ein Piraten-Taxi Kunden aufnimmt. Daraufhin zur Rede gestellt, streitet der Fahrer – mit deutschem Akzent – alles ab unz zuckt mit den Schultern. Ähnliche Nachrichten Taxifahrer am Flughafen drohen mit sofortiger Arbeitsniederlegung Palmas Taxifahrer protestieren am Flughafen gegen Piratentaxis Die Taxifahrer am Flughafen fühlen vor diesem Hintergrund vor allem eines: Machtlosigkeit. Die Branchenverbände machten daher in den vergangenen Wochen mehrfach die Landesregierung und die Flughafenverwaltung auf die angespannte Situation aufmerksam. Erst am vergangenen Dienstag hoben Vertreter von Balearen-Regierung, AENA und den Branchenverbänden das Thema im Rahmen einer gemeinsamen Unterredung auf die Tagesordnung. In den Gesprächen herrschte Einigkeit darüber, dass eine Lösung des Problems "taxi pirata" ohne der aktiven Mithilfe der Stadt Palma nicht möglich sei. Von dieser forderten sie die Errichtung eines permanenten Kontrollpunkts der örtlichen Polizei (Policía Local). Dieser soll illegale Personenbeförderer davon abhalten, den Flughafen anzufahren und Taxifahrern das Geschäft zu verderben.