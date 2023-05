Palma de Mallorca ist die schmutzigste Stadt Spaniens. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kommt eine Studie der spanischen Verbraucherschutzorganisation OCE, die am vergangenen Montag veröffentlicht worden ist. Ebenfalls als besonders schmutzig gelten Alicante, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria und Barcelona. An der Spitze der Liste der saubersten Metropolen des Landes steht Asturiens Hauptstadt Oviedo, gefolgt von Bilbao (Baskenland) und Vigo (Galicien).

An der Studie nahmen knapp 7000 Spanier in den 69 größten Städten des Landes Teil, die entsprechende Fragebögen bezüglich der Sauberkeit ihrer Wohnorte ausfüllen mussten. Dabei ging es insbesondere um die Effizienz der jeweiligen städtischen Reinigungsbetriebe sowie die generelle Sauberkeit von Gehwegen, Straßen, Plätzen und öffentlichen Müllentsorgungsstellen. Mit den Umfragen war bereits 2019 begonnen worden und sie dauern noch an, weshalb die Ergebnisse als "dynamisch" und laufend veränderbar gelten.

Aber: Man muss nicht alle Umfragen und Bewertungen in Bezug auf Palma allzu ernst nehmen. Vor einigen Jahren noch machte die britische Tageszeitung "The Times" die Balearen-Hauptstadt zur lebenswertesten Stadt der Welt.