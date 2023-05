Die Rivalitäten zwischen den Betreibern und Mitarbeitern von zwei Fruchtläden im zu Palma de Mallorca gehörenden Meeresviertel Can Pastilla sind am Dienstag in eine blutige Auseinandersetzung ausgeartet. Wie die spanische Nationalpolizei am Mittwoch mitteilte, wurden Stöcke, Messer, Macheten und Fäuste eingesetzt. Als Grund für den Kampf in der Riutart-Straße gilt ein Preiskrieg dieser indischen Händler.

Ähnliche Nachrichten Gericht stoppt neue Beleuchtung an der Playa de Palma Das Ballermann-Jahr nach "Layla": Diese Mallorca-Hits könnten 2023 die deutschen Charts stürmen An der Prügelei waren 15 bis 20 Personen im Alter von 23 bis 48 Jahren beteiligt, vier mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei musste mit einem größeren Aufgebot einschreiten, um die Streithähne zu trennen. Die Personen bluteten und wiesen teils starke Prellungen auf, ihre Kleidung wurde während der Auseinandersetzung zerrissen. Sichergestellt wurden mehrere Stichwaffen, darunter ein Teppichmesser und eine Machete. Am Dienstagmorgen war gegenüber von einem etablierten Geschäft ein neues aufgemacht und die gleiche Ware zu günstigeren Preisen angeboten worden. Das führte offenbar zu der wilden Auseinandersetzung. Indische Händler unterhalten vor allem in Palma eine große Zahl von Geschäften, die vor allem sonntags frequentiert werden, wenn Supermärkte geschlossen haben.