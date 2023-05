In einem Hotel an der Playa de Palma hat ein ausländischer Gast einem Sicherheitsmann während eines Gerangels den Teil eines Fingers fast abgebissen. Wie die Lokalpolizei von Palma mitteilte, musste dem Mann bei einer Operation der verletzte Finger dann zum Teil amputiert werden. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 41-jährigen Spanier, bei dem Täter um einen 35-jährigen Polen.

Der Urlauber sollte wegen ungebührlichen Verhaltens des Hotels Sahara Bay verwiesen werden. Er wollte jedoch nicht aus seinem Zimmer mit der Nummer 304 kommen. Als zwei Sicherheitsmänner den betrunkenen Mann überwältigen konnten, kam es zu dem Vorfall mit dem Finger. Hinzugezogene Beamte der Lokalpolizei Palma führten ihn schließlich ab und wiesen ihn ins Krankenhaus Son Espases ein.

Je mehr Urlauber auf die Insel kommen, desto höher ist selbstredend die Zahl von Zwischenfällen auch in Hotels. Immer mal wieder springen oder fallen Urlauber von Balkons, auf den Straßen oder in Bars und Restaurants kommt es mitunter zu Schlägereien. Betroffen davon sind besonders Urlauberhochburgen wie die Playa de Palma und Magaluf, die junge Leute anziehen.

Das Hotel Sahara Bay ist eher ein Etablissement einfacherer Natur und befindet sich in Arenal einige Straßen vom Strand entfernt. Arenal gilt eher als Anziehungspunkt für Exzesstouristen als andere Orte an der Playa de Palma, in der Gegend kommt es in der Hochsaison immer wieder zu Zwischenfällen.