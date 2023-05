Das seit Jahren verrottende ehemalige Restaurant Cala Conills in Sant Elm im äußersten Südwesten von Mallorca wird bald Geschichte sein. Die spanische Küstenschutzbehörde hat jetzt Bagger losgeschickt, die das mit einem Pool versehene und auf den Felsen am Meer befindliche Lokal einebnen sollen. Am Dienstag wurde damit begonnen, das Schwimmbecken zu entfernen.

Ein Gericht hatte vor einigen Jahren festgestellt, dass das Can Conills zu nahe an das Meer gebaut worden war. Die eigentlich erteilte Lizenz war damit nicht respektiert worden, außerdem lief sie im Jahr 2013 aus. 2015 erfolgte dann die Schließung des Etablissements. Früher war das beliebte Pool-Restaurant ein Anziehungspunkt besonders für Menschen aus dem Raum Andratx. Man konnte hier mit Blick aufs Meer speisen und im Schwimmbecken baden. Der natürliche Zustand des großflächigen Terrains wird jetzt wieder hergestellt, dafür stehen 103.000 Euro zur Verfügung. In den vergangenen Jahren war das leere Schwimmbecken mit Graffiti verunstaltet worden, Ungeziefer machte sich in den Ruinen des ehemaligen Gastbetriebs breit, es häufte sich der abgelagerte Müll. Ähnliche Nachrichten Ehemaliges Kult-Steakhouse Asadito an der Playa de Palma wird zur Event-Location Sant Elm ist der am südwestlichsten liegende Ferienort der Insel. Es gibt dort mehrere Hotels und restaurants, die Atmosphäre ist ruhig bis gediegen. Zur vorgelagerten, von zahllosen Eidechsen bevölkerten Insel Dragonera kann man mit einem kleinen Boot fahren, das regelmäßig verkehrt.