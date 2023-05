Der abgelaufene Monat April ist auf Mallorca un den Nachbarinseln erheblich wärmer und trockener als in den Jahren davor gewesen. Laut dem Wetterdienst Aemet fiel 60 Prozent weniger Niederschlag. Die Durchschnittstemperatur betrug 15,4 Grad, 0,9 Grad mehr als üblich. Die höchste Temperatur des Monats wurde am 29. April in Llucmajor gemessen, nämlich 33,7 Grad. Auch am Flughafen wurde an dem Tag mit 30,7 Grad ein Rekordwert gemessen.

Was die Niederschläge anbelangt, so fielen lediglich 16,1 Liter auf den Quadratmeter. Normal sind 39,9 Liter. An zwölf Tagen zogen Nebelfelder über die Inseln, an drei Tagen wurden Wellen mit mehr als drei Metern Höhe registriert. Experten führen das merkwürdige Gebaren des Wetters auf den fortschreitenden Klimawandel zurück. Laut Wissenschaftlern ist dieser im Mittelmeerraum 20 prozent schneller. In den kommenden Tagen erreicht ein Schwall deutlich wärmerer Luft die Inseln: Bis Samstag steigen die Höchsttemperaturen auf 30 Grad, dann pendeln sie sich auf 26 bis 27 Grad ein. Besonders mild sollen die Nächte werden, es wird mit Werten um 15 bis 16 Grad gerechnet. Der Wind weht schwach bis zeitweise leicht böig aus unterschiedlichen Richtungen. Angesichts der vier Hitzewellen vom vergangenen Sommer rechnet man mit ähnlich hohen Temperaturen im anstehenden Sommer. Die Waldbrandgefahr wird als so hoch wie selten zuvor angesehen, da wegen des Wintersturms "Juliette" noch sehr viele abgerissene Äste in den Wäldern herumliegen.