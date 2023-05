Beamte der Guardia Civil haben zwei Männer festgenommen, die seit einiger Zeit in mindestens zehn Immobilien im wohlhabenden Südwesten von Mallorca eingebrochen waren. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich um Chilenen, die immer am helllichten Tag Fenster oder Türen aufgebrochen haben sollen, wenn die Bewohner abwesend waren. Ihnen wird vorgeworfen, bei diesen Einbrüchen zahlreiche wertvolle Gegenstände gestohlen zu haben.

Die Zugriffe erfolgten, nachdem die Verdächtigen beschattet worden waren. Auch die Gegenden, wo Einbrüche festgestellt worden waren, wurden genauer beobachtet. Einer der Chilenen wurde gefasst, als er gerade in ein Gebäude eindringen wollte. Weitere Mitglieder der Bande verließen laut der Guardia Civil die Insel, ein Mann konnte aber am Flughafen gestellt werden.

In Calvià und Andratx finden sich viele hochwertige Villen, in denen unter anderem deutsche Staatsbürger leben. Die Gegend gilt als wohlhabend, was Kriminelle in größerer Zahl magnetisch anzieht. Schon in der Vergangenheit hatten dort andere Einbrecherbanden ihr Unwesen getrieben, in der Regel wurden die Kriminellen gefasst.

Die Mitglieder dieser Bande waren den Angaben zufolge auch in anderen Ländern wie Frankreich, den USA und Großbritannien aktiv. Sie reisten extra ein, um die Delikte zu begehen. Nach den Taten setzten sie sich mitsamt ihrer Beute wieder in ihr Heimatland Chile ab. Dort warteten sie einige Zeit ab, bis sie wider in ein anderes Land reisten.