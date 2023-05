Am Donnerstag waren die diesjährigen Blauen Flaggen für die Strände von einer EU-nahen Umweltstiftung vergeben worden. Das begehrte Tuch würdigt ein gutes Niveau bei der Wasserqualität sowie Dienstleistungen rund um die Playas und Calas, wie die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Abfallrecycling, behindertengerechte Zugänge, Toiletten, gastronomische Angebote.

Auf Mallorca wurden 20 Strände ausgezeichnet. Das waren drei weniger als im Vorjahr. Zu den Verlierern der Flagge zählen die Playa de Palma und die Cala Estància (ebenfalls in Palma) sowie die Cala Cran in Cala d’Or. Die gesamten Balearen heimsten 27 Strand-Flaggen ein.

Welches die 20 Mallorca-Strände sind, die sich in diesem Jahr mit dem blauen Tuch schmücken dürfen, sehen Sie in der hier verlinkten Fotogalerie der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Der Hotelverband an der Playa de Palma hat höchst verärgert auf den Verlust der Blauen Flagge in diesem Jahr reagiert und an das Rathaus appelliert, Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Die Playa de Palma hatte diese Auszeichnung bereits im Jahr 2016 schon einmal verloren. Dann konnte die Flagge im Jahr 2019, also drei Jahre später, wiedergewonnen werden. Jetzt ging das Tuch wieder verloren, insbesondere wegen der Wasserqualität. Im vergangenen Jahr waren nach Regenfällen wiederholt zu hohe Abwassereintragungen im Meer registriert worden.

Auch zehn Sporthäfen sind mit einer Blauen Flagge ausgezeichnet worden. Es sind Alcudia Mar Puerto Turístico Deportivo (Alcúdia), Calagamba (Palma), Portocristo (Manacor), Arenal (Llucmajor), Club de Vela Port d’Andratx, Marina Palma Cuarentena (Palma), Marina Port de Mallorca, Port Colònia Sant Jordi (Ses Salines), Port de Cala Figuera (Santanyí) und der Real Club Náutico (Palma).