Alex Engel absolvierte in der MK Arena seinen ersten diesjährigen Auftritt. Anschließend besuchte er DJs und Freunde in anderen Lokale. Irgendwo muss ihm dann jemand etwas ins Bier geträufelt haben.

Vor den Gefahren, die von K.-o.-Tropfen ausgehen, warnt eindringlich der in der Ballermann-Szene auf Mallorca bekannte deutsche Sänger Alex Engel. „Leute, passt auf euch und vor allem eure Getränke auf!!!“, schrieb der 34-Jährige auf Instagram. Der Grund: Er war selbst Opfer einer solchen Attacke geworden.

Wie Engel auf seinem Account bekannt gab, hatte er am vergangenen Dienstag seinen ersten Auftritt in diesem Jahr in der MK Arena in der sogenannten Bierstraße an der Playa de Palma. Anschließend sei er noch in einigen anderen Lokalen der Partymeile unterwegs gewesen, um alte Freunde zu treffen und DJs zu besuchen.

„Dabei ist es dann passiert: Jemand hat mir K.-o.-Tropfen in mein Getränk gemischt. Auf dem Nachhauseweg ging es mir plötzlich richtig schlecht. Ich war völlig orientierungslos und fühlte mich komplett benebelt“, berichtete Klein.

Attacken mit Betäubungsmitteln dieser Art sind auf Mallorca in der Vergangenheit hin und wieder vorgekommen, allerdings weniger in der deutschen Partyszene an der Playa als vielmehr in kleinen Clubs und Diskotheken, in denen vor allem spanische Besucher unterwegs sind. Es gibt nicht wenige Väter, die ihren Töchtern den Rat geben, das Glas in der Diskothek nicht aus der Hand zu geben oder unbeobachtet auf dem Bartresen stehenzulassen, wenn sie auf die Tanzfläche gingen. Auch sollten Cliquen und Freunde, die gemeinsam ausgehen, sich nicht aus den Augen verlieren und aufeinander achten, damit niemand am Ende einer langen Partynacht unbemerkt verloren ginge.

Alex Engel sind die Gefahren auf der Party-Insel Mallorca durchaus bewusst – und jetzt umso mehr – denn er schreibt: „Gar nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Zum Glück hat sich mein Fahrer um mich gekümmert und konnte auf mich aufpassen. Alleine wäre ich richtig aufgeschmissen und vollkommen hilflos gewesen und potenziellen Angreifern komplett ausgeliefert …“

Die Sache ging letztlich gut aus: Seinen Followern teilte Engel mit, dass er nach dem Vorfall erst einmal wieder zu sich finden musste. Und weiter: „Heute geht es mir heute wieder einigermaßen gut“. Auf dem Foto, das ihn zeigt, deckt er mit der flachen Hand ein Glas Orangensaft ab. Als Zeichen, dass seine Fans aufpassen sollten, dass ihnen niemand etwas ins Glas träufelt.

Alex Engel absolviert seit Jahren Auftritte an der Playa de Palma. 2020 gewann er den Ballermann-Award in der Kategorie „Senkrechtstarter des Jahres“. Seine aktuelle Single heißt „Mallorca te amo“.