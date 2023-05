Mallorca wird Mitte nächster Woche einen starken Temperaturabfall erleben. Den Vorhersagen des Spanischen Wetterdienstes Aemet zufolge rutschendie Temperaturen am kommenden Donnerstag, 11. Mai, in Palma auf 22 Grad und liegen am Freitag nur noch bei maximal 21 Grad. Das sind ganze sieben Grad weniger als am gestrigen Samstag. Auch wenn dies nach einem abrupten Wechsel aussieht, sind diese Werte dennoch typisch für den Insel-Frühling. Anders gesagt: In der vergangenen Woche war es viel zu warm für dieses Jahreszeit, jetzt kehrt die Normalität zurück.

Bereits am heutigen Sonntag, 7. Mai, kommt es zu Niederschlägen, die sich in den nächsten Tagen wiederholen könnten. Obwohl sonnige Abschnitte geben wird, sind gelegentliche Schauer mit Schlammregen und Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen werden weiterhin über den normalen Werten für diese Jahreszeit liegen und zwischen 22 Grad und 28 Grad schwanken. Das sind sieben Grad über dem Durchschnitt für Anfang Mai. Die Wettervorhersage für Montag, den 8. Mai, deutet auf wolkige Abschnitte mit gelegentlichen Schauern hin, die in den mittleren Stunden des Tages örtlich heftig und gewittrig sein können und am Nachmittag zu teilweiser Bewölkung neigen. Die Temperaturen werden unverändert bleiben oder leicht sinken; die Tagestemperaturen in Palma werden 25 Grad nicht überschreiten. Der Wind weht leicht aus unterschiedlichen Richtungen mit Küstenbrisen. Am Dienstag wird ein wolkenverhangener Himmel mit zeitweise hohen Wolken erwartet, der sich in der Nacht zu einer Wolkendecke verdichtet und wahrscheinlich leichte Regen bringt. Die Mindesttemperaturen werden sinken und die Höchsttemperaturen steigen. Der Wind wird im Allgemeinen leicht aus westlicher Richtung wehen und eine Küstenbrise mit sich bringen. Am Mittwoch ist es zeitweise wolkig mit vereinzelten und gelegentlichen Niederschlägen. Die Nachttemperaturen werden leicht ansteigen, die Tagestemperaturen sinken und in Palma nicht höher als 23 Grad sein. Am Donnerstag werden die Temperaturen weiter zurückgehen und es wird mit Schauern und Gewittern gerechnet; am Freitag wird sich eine ähnliche Wetterlage bieten, mit 21 Grad in Palma wird es jedoch noch etwas kühler werden.