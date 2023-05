Nachmittags mit der Party beginnen und bis in die Puppen feiern, ist auf Mallorca ein beliebter Trend. In Sóller hat allerdings diese Art der Fete in der vergangenen Nacht ein brüskes Ende gefunden. Grund: Eine Gruppe besonders vernunftbegabter Vertreter der Spezies Mensch hatte aus Spaß Steine und andere feste Gegenstände auf die Bühne geworfen. Dabei traf ein Stein von beträchtlicher Größe eine Jugendliche, die das Konzert friedlich verfolgte, am Kopf. Sie musste von Notfallhelfern versorgt und anschließend in das örtliche medizinische Erstversorgungszentrum gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich nach Informationen der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora" kurz nach Mitternacht gegen 0.10 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatten mehrere Jugendliche schon zum dritten Mal bei dieser Veranstaltung Steine auf die Bühne geworfen. Einer davon traf das Opfer, das stark an der Augenbraue zu bluten begann. Glück im Unglück: Das Auge blieb unverletzt. Da es sich nicht um einen Einzelfall handelte und die Sicherheit des Publikums nicht mehr gewähleistet war, beendete die Ortspolizei von Sóller das Konzert vorzeitig evakuierte den Fußballplatz, auf dem das Event stattfand. Die Räumung verlief reibungslos und ohne Zwischenfälle. Viele Teilnehmer der Veranstaltung hatten offenbar von dem Vorfall nichts mitbekommen. Das Publikum war jedoch wiederholt über den Lautsprecher ermahnt worden, keine Steine auf die Bühne zu werfen.