Der Exzesstourismus an der Playa de Palma auf Mallorca nimmt bereits jetzt Fahrt auf. Anwohner beschwerten sich über Dutzende junge deutsche Urlauber, die in den vergangenen Tagen in einem Hotel an der Calafell-Straße von Balkon zu Balkon geklettert waren. Sie wurden dabei fotografiert, die Ergebnisse wurden unter anderem der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zugespielt. Die Anwohner beschwerten sich nach eigenen Angaben an der Rezeption, doch dort sei ihnen gesagt worden, dass man nichts gegen die Exzesse tun könne.

Einer der Nachbarn sagte zu "Ultima Hora", dass die Urlauber sichtlich angetrunken gewesen seien oder wahrscheinlich Drogen genommen hätten. Es sei den Deutschen völlig egal, wenn Anwohner sich lautstark über ihr Verhalten beschwerten. Man befürchte, dass bald wohl der erste dieser Touristen herunterfalle. Ähnliche Nachrichten Betrunkene sorgen in Ryanair-Flieger auf die Balearen für Chaos Regierung verkündet Erfolge im Kampf gegen den Exzesstourismus Im vergangenen Jahr habe es in dem betroffenen Hotel einen "hässlichen" Zwischenfall gegeben: Einige Exzesstouristen hätten sich bis auf die Terrasse eines Privathauses gehangelt und dort Gegenstände gestohlen. Außerdem hätten sie dort Zerstörungen verursacht. Die Polizei habe damals eingreifen müssen. Die Anwohner merkten auch an, dass die Deutschen damals mitten in der Nacht die Musik sehr laut stellten und teils nackt auf den Balkonen und Terrassen geschlafen hätten. Man habe keine Lust, ständig die Polizei zu rufen. Schuld sei das Management des Hotels. Dieses müsste diese Feriengäste sofort auf die Straße setzen. An der Playa de Palma ist der Exzesstourismus von Partyurlaubern aus der Bundesrepublik seit Jahren ein Ärgernis. Ungeachtet der Bemühungen, die Gegend mit schicken Lokalen und sehr guten Hotels aufzuhübschen, zieht es nach wie vor problematische Feriengäste dorthin. Dies gilt auch für das britische Urlauberdorado Magaluf.