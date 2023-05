Kurioser Vorfall im Südwesten von Mallorca! Nachdem am Sonntag in einem noblen Anwesen eines polnischen Staatsbürgers in Port d'Andratx die Alarmanlage anging, rückte die Polizei an. Die Beamten fanden die Villa in einem verwüsteten Zustand vor, wobei die Schiebetür des Hauses aufgebrochen war. Auch der Besitzer der Immobilie begab sich sofort an den Tatort, stellte aber zu seiner Verwunderung fest, dass nichts in dem Haus fehlte. Daher vermutet die Polizei, dass die Einbrecher die Flucht ergriffen, als sie das akustische Signal der Warnanlage hörten.